Швейцария задействует армию для борьбы с коронавирусом

Власти Швейцарии решили задействовать армию, чтобы помочь медицинским службам, ведущим борьбу с коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс».

«Федеральный совет решил оказать помощь сфере общественного здравоохранения, задействовав до 2,5 тыс. военных», — говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания правительства.

Военные будут работать в больницах, проводить тестирование на коронавирус и развозить заболевших.

В последние недели в Швейцарии ускорилось распространение COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заразились 192 тысячи, скончались 2,5 тысячи человек.

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