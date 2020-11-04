Швейцария задействует армию для борьбы с коронавирусом
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Власти Швейцарии решили задействовать армию, чтобы помочь медицинским службам, ведущим борьбу с коронавирусом. Об этом пишет «Интерфакс».
«Федеральный совет решил оказать помощь сфере общественного здравоохранения, задействовав до 2,5 тыс. военных», — говорится в коммюнике, опубликованном по итогам заседания правительства.
Военные будут работать в больницах, проводить тестирование на коронавирус и развозить заболевших.
В последние недели в Швейцарии ускорилось распространение COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заразились 192 тысячи, скончались 2,5 тысячи человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вирусолог прокомментировал прирост числа случаев COVID-19 в РФ
— Лавров: Россия готова сотрудничать на площадке СЕ по вакцинации «Спутником V»