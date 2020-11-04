В нескольких штатах США легализовали ряд наркотических веществ

В день президентских выборов жители некоторых штатов США также отдавали голос за инициативы местного уровня.

Орегон стал первым штатом, в котором декриминализовали тяжелые наркотики, такие как героин, кокаин, метамфетамин, ЛСД, а также галлюциногенные грибы, передает Fox News.

В Вашингтоне избиратели выступили за легализацию выращивания, хранения и некоммерческого распространения галлюциногенных грибов.

В Мичиган-сити, штат Индиана, городской совет единогласно проголосовал за декриминализацию широкого спектра психоделических наркотиков, в том числе галлюциногенных грибов.

Голосование за изменения в законодательстве в сфере наркосодержащих веществ также прошло и в других штатах. Так, жители Нью-Джерси, Аризоны, Южной Дакоты и Миссисипи выступили за легализацию марихуаны.