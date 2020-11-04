В мире выявлено свыше 48 млн случаев заражения COVID-19

За время пандемии в мире было сделано свыше 48 млн положительных анализов на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает портал Worldometers.

Так, всего в мире зафиксировано 48 004 405 случаев заражения COVID-19.

При этом от заболевания излечились 34 444 032 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигает 1 222 985 скончавшихся.

Среди активных случаев, которых числится 12,3 млн человек, в тяжелом состоянии находятся 88 344 пациента.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, почти 34,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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