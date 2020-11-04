Двое мужчин тайно проникли в зону Чернобыльской АЭС и собрали 40 кг грибов

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали двух мужчин, которые незаконно проникли туда и собрали около 40 кг грибов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

«Оба грибника, жители соседних сел, незаконно проникли в зону отчуждения. На момент встречи с правоохранителями мужчины собрали всего около 40 килограммов грибов. По словам нарушителей, собирали для собственного потребления», — рассказали в пресс-службе.

Грибы у мужчин изъяли. За нарушение режима радиационной безопасности полиция завела административные протоколы, грибникам грозит штраф.

Также пограничники направили в Нацполицию сообщение об «обнаружении в действиях мужчин признаков уголовного преступления». Согласно уголовному кодексу Украины, ответственность предусматривается за перемещение любым способом за пределы зоны отчуждения без законного разрешения или проведения дозиметрического контроля продуктов питания растительного и животного происхождения, промышленной или другой продукции.

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