Лавров: Россия готова сотрудничать на площадке СЕ по вакцинации «Спутником V»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона готова к сотрудничеству с Европой в области вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 препаратом «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в данный вопрос не должны вмешиваться политика и экономический расчет, поскольку превыше всего стоит защита здоровья граждан.

Министр напомнил, что в России также идет разработка еще двух препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции.

Лавров подчеркнул, что российская сторона готова к сотрудничеству по вопросу вакцинации на платформе Совета Европы.

«Знаем, что эти успехи нашей страны не всем по душе. Но никакие соображения политического характера, никакие экономические расчеты не должны ставиться выше интересов защиты здоровья собственных граждан», — сказал Лавров.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 48 млн заболевших, почти 34,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Президент Аргентины намерен привиться российской вакциной от коронавируса

— Белоруссия намерена купить в России 100 тысяч доз вакцины от COVID-19

— ВОЗ сообщает о рекордном приросте случаев COVID-19 за неделю