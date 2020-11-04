В московских ТЦ оштрафовали больше 30 человек без масок

В Москве выявили больше 30 нарушителей масочного режима в торговых центрах. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Рейды проводились 4 ноября в ТЦ «Водный», «XL» и «Галерея Аэропорт».

В ходе проверок было составлено 34 протокола за нарушение масочного режима. Каждому нарушителю выписали штраф в размере 4 тысяч рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве посетителей магазинов без масок и перчаток оштрафовали на 50 млн рублей

— Жители Москвы получили более 113 тысяч штрафов за нарушение режима изоляции

— В Москве посчитали выписанные за полмесяца протоколы нарушителям масочного режима