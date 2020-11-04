Четверо пострадали в результате нападения с ножом у Белого дома в США

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате нападения неизвестных с ножом недалеко от Белого дома в столице Соединенных Штатов, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

По их данным, пострадали трое мужчин и женщина. Они были госпитализированы. Отмечается, что ранения не представляют угрозу для их жизни.

Сейчас правоохранители разыскивают троих подозреваемых.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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