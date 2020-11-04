Полиция Словакии предупреждала Австрию, что венский террорист хотел летом купить оружие

Полиция Словакии предупреждала австрийских коллег о том, что устроивший теракт в Вене мужчина намеревался летом текущего года купить боеприпасы на словацкой территории, передает ТАСС.

Отмечается, что злоумышленник пытался приобрести боеприпасы, однако сделать это ему не удалось из-за отсутствия разрешения на оружие. Полиция Австрии была своевременно уведомлена об этом.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий.

По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

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