Стали известны детали задержания участниц Pussy Riot

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина поделилась подробностями задержания с РБК.

По словам активистки, всего полиция задержала четырех человек — ее саму, еще одну участницу группы Маргариту Флорес, художника и фотографа. Задержание произошло на окраине Москвы на выходе из продуктового магазина.

Участник Pussy Riot Тим Бесцвет, в свою очередь, заявил, что полицейские не объяснили причину задержания, не представились и «грубо затолкали» группу людей в машину. Бесцвет отметил, что Алехину повалили на землю, после чего провели насильный досмотр личных вещей прямо в машине и увезли в неизвестном направлении.

Задержанные были доставлены в ОМВД по Академическому району. Как ранее сообщалось, к ним выехал адвокат.

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