Вирусолог прокомментировал прирост числа случаев COVID-19 в РФ

Вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал прирост числа случаев коронавируса в России, передает радиостанция «Говорит Москва».

Альтштейн отметил, что цифры прироста заболевших в России «достаточно средние».

Вирусолог заявил, что постепенно ситуация будет налаживаться.

«Займет этот период, может быть, не два года, как с испанкой, может быть, и больше», — сказал он.

За последние сутки в России выявлено 19 768 новых случаев коронавируса, за все время в стране зарегистрировано 1 693 454 пациента с COVID-19.

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