Вирусолог прокомментировал прирост числа случаев COVID-19 в РФ
Вирусолог профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал прирост числа случаев коронавируса в России, передает радиостанция «Говорит Москва».
Альтштейн отметил, что цифры прироста заболевших в России «достаточно средние».
Вирусолог заявил, что постепенно ситуация будет налаживаться.
«Займет этот период, может быть, не два года, как с испанкой, может быть, и больше», — сказал он.
За последние сутки в России выявлено 19 768 новых случаев коронавируса, за все время в стране зарегистрировано 1 693 454 пациента с COVID-19.
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