В России появится ГОСТ по эвакуации граждан при ЧС

В России впервые разработали национальный стандарт эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях, он вступит в силу 1 июня 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

ГОСТ был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и утвержден Росстандартом.

Данный стандарт устанавливает основные положения по разработке документов планирования, содержащих мероприятия по эвакуации населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Он предназначен для работников федеральных и региональных органов исполнительной власти, занимающихся планированием мероприятий по подготовке к эвакуации населения в безопасные районы. ГОСТ содержит информацию об этапах подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, способов эвакуации в зависимости от характера источника ЧС.