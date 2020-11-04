Омбудсмен НКР сообщил о ранении 144 мирных жителей в Карабахе

С начала конфликта в Нагорном Карабахе пострадали 144 мирных жителя региона, 46 погибли. Об этом сообщил защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян, передает РИА «Новости».

Он отметил, что раненые могут оставаться в населенных пунктах, где продолжаются боевые действия.

По словам Бегларяна, с начала конфликта в Карабахе были повреждены более 13,8 тыс. объектов недвижимости, 2,1 тыс. автомобилей, 3,1 тыс. единиц инфраструктуры, объектов общественного и производственного значения, в том числе линии электропередачи, сети связи, системы водо- и газоснабжения, мосты. Он добавил, что повреждены здания 61 школы и 10 детских садов.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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