Папа Римский вернулся к онлайн-формату для всеобщих аудиенций

Папа Римский Франциск вновь провел традиционную всеобщую аудиенцию в Ватикане через онлайн-трансляцию из библиотеки Апостольского дворца, передает Vatican News.

«К сожалению, мы вынуждены вернуться к такой аудиенции в библиотеке, и это для того, чтобы защититься от заражений COVID-19», — сказал понтифик.

Папа Франциск призвал верующих помнить и молиться о заболевших коронавирусом, медицинских работниках и волонтерах, которые рискуют своей жизнью.

С марта власти Ватикана приняли ряд чрезвычайных мер во избежание распространения коронавируса. Впервые в истории 11 марта папа Франциск провел всеобщую аудиенцию в библиотеке Апостольского дворца через прямую трансляцию в интернете. С 31 мая понтифик возобновил свои воскресные обращения к верующим из окна дворца, а со 2 сентября вновь начал проводить традиционные всеобщие аудиенции в Ватикане с участием верующих во дворе Сан-Дамазо.

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