В Италии введут режим ЧП из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о введении в стране режима чрезвычайного положения с 5 ноября по 3 декабря в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом, передает «Интерфакс».

При режиме ЧП будет введен общенациональный комендантский час с 22.00 до 5.00, приостановят работу музеи и галереи, по выходным не будут работать торговые центры, а занятия в старшей и средней школах переведут в дистанционный формат.

Районы страны также поделят на зоны в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую и зеленую. В красных зонах закроют магазины розничной торговли, бары и рестораны, а также введут ограничение на передвижение.

Последние несколько дней в Италии ежедневно выявляют около 30 тыс. случаев COVID-19. Всего в стране с начала пандемии выявлено более 759,8 тыс. заражений коронавирусом, свыше 39 тыс. больных скончались.

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