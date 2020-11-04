Водолазы начали поиски пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox

Сотрудники МЧС приступили к подводным и наводным поискам пропавшего в Сочи сооснователя образовательной платформы Skillbox Игоря Коропова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЮРПСО МЧС России.

В операции принимают участие четыре водолаза и спасатели на двух катерах.

Ранее стало известно, что Коропов пропал в Сочи 1 ноября. Заявление об исчезновении мужчины поступило от его друга. Полиция нашла телефон Коропова на пирсе Имеретинской низменности. Помимо спасателей в поисках принимают участие более 200 волонтеров отряда «Лиза Алерт». Следователи проводят доследственную проверку произошедшего.

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