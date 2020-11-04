В РФ установлен максимум по числу летальных исходов от COVID-19 за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 389, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Таким образом, обновлен максимум за время пандемии.

Условная летальность заболевания возросла до уровня 1,73%, следует из данных штаба.

С начала пандемии в общей сложности в России зафиксировано 1 693 454 случая коронавируса. Всего отмечено 29 217 летальных исходов, выздоровел 1 266 931 человек.

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