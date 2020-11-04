В Петербурге впервые выявили более 1000 заразившихся COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге впервые выявили более 1000 заразившихся коронавирусом за сутки, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

За сутки в Петербурге выявлен 1031 случай заражения коронавирусом.

Днем ранее было зарегистрировано 944 новых заболевших.

В России за минувшие сутки число выявленных случаев коронавируса выросло на рекордные 19 768 — до 1 693 454.

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