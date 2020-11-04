В России впервые выявлено свыше 19 тысяч случаев коронавируса за сутки
Анна Светлова
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В России впервые выявлено свыше 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции за сутки, за минувший день зарегистрировано 19 768 заболевших в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Отмечается, что за последние 24 часа скончались от инфекции 389 человек, 15 567 пациентов вылечились.
С начала пандемии в общей сложности в России зафиксировано 1 693 454 случая коронавируса. Всего отмечено 29 217 летальных исходов, выздоровел 1 266 931 человек.
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