В России впервые выявлено свыше 19 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России впервые выявлено свыше 19 тысяч случаев коронавирусной инфекции за сутки, за минувший день зарегистрировано 19 768 заболевших в 85 регионах страны. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что за последние 24 часа скончались от инфекции 389 человек, 15 567 пациентов вылечились.

С начала пандемии в общей сложности в России зафиксировано 1 693 454 случая коронавируса. Всего отмечено 29 217 летальных исходов, выздоровел 1 266 931 человек.

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