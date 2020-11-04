Московские врачи вылечили еще 3852 пациента от коронавируса

Еще 3852 пациента вылечились от коронавирусной инфекции за последние сутки в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Всего в городе число выздоровевших после инфекции достигло 325 531.

Ранее сообщалось, что в российской столице умерли 68 пациентов с коронавирусом.

Согласно последним данным оперштаба, в Москве с начала пандемии выявлено 439 355 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 321 679 пациентов, скончались — 6 936.

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