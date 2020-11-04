В Махачкале уволили награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы

Главного врача махачкалинской городской клинической больницы Хаджимурада Малаева отстранили от должности по требованию прокуратуры, сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана на своей странице в Instagram.

По данным ведомства, причиной стала коррупция. Также у главврача имелось три выговора за отсутствие должного контроля за работой больницы.

Кроме того, внутренняя проверка выявила ряд случаев направления пациентов ГКБ на дополнительное лечение в «одну из частных, платных клиник Махачкалы, аффилированную с именем Хаджимурада Малаева».

Ранее Малаев был награжден медалью «Мы вместе» за вклад в борьбу с коронавирусом, учрежденную главой государства.