Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Аляски
Кирилл Семченко
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Подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы у берегов Аляски в 6.27 мск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Геологическую службу США.
По информации специалистов, эпицентр землетрясения располагался в 250 км от поселка Фолс-Пасс, где проживают менее 50 человек. Очаг стихии залегал на глубине 35,5 км под землей.
Данные о пострадавших или разрушениях пока не поступали.
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