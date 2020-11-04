Ученый рассказал, как часто у детей возникает поражение легких при коронавирусе

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что при заражении коронавирусом поражение легких наблюдается лишь у 2,4% детей, передает его слова ТАСС.

«Вероятность поражения легких не превышает 2,4% и с возрастом увеличивается», — объяснил специалист.

По словам Горелова, симптомы COVID-19 особенно не различаются у детей и взрослых, несмотря на то, что у первых болезнь обычно протекает легче. Меры профилактики коронавируса у них также идентичны.

Специалист отметил, что почти у 50% несовершеннолетних коронавирус протекает в легкой форме, у 32,3% — бессимптомно, тяжелые формы болезни приходятся на 0,2% случаев.

По последним данным, коронавирусом в России заразились 1 673 686 человек, погибли 28 828 пациентов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ сообщает о рекордном приросте случаев COVID-19 за неделю

— Нарколог описал влияние алкоголя на течение COVID-19

— Онищенко назвал места «незаметного» заражения коронавирусом