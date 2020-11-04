Онищенко назвал места «незаметного» заражения коронавирусом
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал места, где можно незаметно заразиться коронавирусом нового типа. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».
Так, высоки шансы заразиться при поездке в метро в час-пик, отметил Онищенко. Кроме того, по возможности стоит отказаться от поездок на лифте, так как это значительно снижает опасность инфицирования.
Кроме того, опасным место являются коммунальные квартиры, подчеркнул экс-глава Роспотребнадзора. Риск заражения также существует на эскалаторах и в вагонах старых поездов, не оборудованных автоматической системой проветривания.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.
В России выявили более 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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