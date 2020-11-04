Нарколог описал влияние алкоголя на течение COVID-19

Употребление алкоголя повышает риск заболеть новой коронавирусной инфекцией, заявил врач-нарколог Руслан Исаев в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, у уже заразившегося коронавирусом человека употребление алкоголя способствует переходу легкой формы течения заболевания в среднюю или тяжелую. Кроме того, сочетание алкоголя с лекарствами от COVID-19 может привести к тяжелым осложнениям, отмечает Исаев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.

В России выявили более 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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