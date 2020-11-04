Люди погибли при стрельбе в американской Неваде в день выборов

Четыре человека, включая подозреваемого, погибли в результате стрельбы в американском городе Хендерсон в штате Невада, сообщает телеканал KSNV.

Прибывшие на место полицейские обнаружили двоих человек с огнестрельными ранениями, в машине неподалеку был обнаружен предполагаемый подозреваемый, указано в сообщении. После попытки установить контакт с подозреваемым произошла стрельба с участием офицера.

На данный момент один человек госпитализирован, четверо, включая подозреваемого, скончались. Другие подробности на данный момент не приводятся.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса.