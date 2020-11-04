Избирательные участки закрылись еще семи штатах на Восточном побережье

Избирательные участки на выборах президента США закрылись в Виргинии, Южной Каролине, Вермонте, Флориде и Джорджии, а также Кентукки и Индиане, свидетельствуют данные Wall Street Journal.

На этих участках уже начался подсчет голосов, первые результаты с которого поступаю в настоящее время.

Так, по последним данным, к 3.14 мск Трамп лидирует во Флориде, Кентукки, Южной Каролине, Индиане и Виргинии, но проигрывает в Вермонте и Джорджии.

В настоящий момент таблоиды дают действующему президенту восемь голосов выборщиков, тогда как его оппоненту Джозефу Байдену — только три.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп наблюдает за подсчетом голосов вместе со своей семьей

— Байден обогнал Трампа в «республиканском» штате

— Трамп прокомментировал первые результаты выборов в США