В Москве неизвестные напали на фотокорреспондента «Ъ»

Неизвестные в форме ЧОПа избили фотокорреспондента газеты «Коммерсант» Анатолия Жданова на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила редакция издания.

По словам самого журналиста, он занимался съемкой обменных пунктов с курсами валют. В какой-то момент из обменника выбежали несколько мужчин и потребовали от Жданова показать фотографии. После отказа они начали его избивать.

«Били по лицу, потом повалили, пока я не согласился показать съемку», — рассказал фотокор.

После избиения неизвестные отобрали у Жданова аппаратуру, но ему самому удалось сбежать. Прибывшая скорая помощь помощь зафиксировала у журналиста рваную рану лица и ушиб мягких тканей.

Отмечается, что Жданов уже обратился в полицию с заявлением о нападении. Правоохранители намерены возбудить против нападавших уголовное дело по статьям «Побои» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.