ВОЗ сообщает о рекордном приросте случаев COVID-19 за неделю

За минувшую неделю в мире зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, за неделю коронавирусом заразились 3,3 млн человек по всему миру.

Увеличение числа новых случаев было наиболее заметным в Европейском регионе, отмечается в отчете организации. При этом по всему миру зарегистрирован рост смертности от COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.

В России выявили более 1,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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