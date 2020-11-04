Потасовка между полицией и активистами произошла у Белого дома в США

Недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла потасовка между полицией и активистами, сообщает РИА «Новости».

По данным корреспондента агентства, полицейские попытались оттеснить толпу, собравшуюся у грузовика с музыкальным оборудованием, началась потасовка. После этого прибыло подкрепление, вновь началась потасовка.

На данный момент активистов удалось оттеснить, часть людей расходится, передает агентство. Грузовик, из которого играет музыка, находится в окружении полиции.

3 ноября в США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

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