Разведка Швейцарии заявляет о высоком уровне террористической угрозы в стране

Террористическая угроза в Швейцарии остается высокой, заявила официальный представитель Федеральной разведывательной службы страны Изабель Грабер агентству РИА «Новости».

При этом в настоящее время у швейцарской разведки нет конкретных данных о готовящихся в стране атаках, подчеркнула Грабер.

По ее словам, в краткосрочной перспективе в Швейцарии возможны отдельные акты насилия и реакция со стороны агрессивно настроенных правых экстремистов на членов и символы мусульманских общин. Самой вероятной угрозой разведка считает нападения, для подготовки и совершения которых не требуются значительные организационные и материально-технические ресурсы.

Ранее в Швейцарии в кантоне Цюрих в связи с терактом в Вене были арестованы два человека.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

Президент России Владимир Путин 3 ноября направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями в связи с произошедшим накануне терактом в Вене. Он решительно осудил нападение в австрийской столице, назвал его жестоким и циничным преступлением.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Швейцарии арестовали связанных с терактом в Вене людей

— «Люди в шоке, они напуганы»: Францию захлестнула волна терактов

— Германия усилила охрану границы с Австрией после теракта в Вене