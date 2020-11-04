Московский Кремль и мавзолей закроют для посетителей 4 ноября

В Москве 4 ноября для посетителей будет закрыт проход в Кремль, мавзолей Ленина и Некрополь у кремлевской стены. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Причина закрытия — проведение государственных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства, уточнили представители ведомства.

Отмечается, что Оружейная палата и выставка «Алмазный фонд» продолжит работу в обычном режиме, к ним можно будет попасть через Боровицкий проход.

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