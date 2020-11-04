Рекордный прирост смертей от COVID-19 с мая зафиксирован в Британии

Великобритания сообщает о рекордном суточном приросте смертей от новой коронавирусной инфекции с мая текущего года, передает Sky News.

За минувшие сутки в стране скончались 397 человек с подтвержденным коронавирусом, указано в сообщении.

С 5 ноября по 2 декабря в Великобритании вводится карантин, предусматривающий запрет на работу предприятий общественного питания, салонов красоты и магазинов, которые не продают товары первой необходимости. Также жителям страны рекомендуется не покидать дома без необходимости.

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