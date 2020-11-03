Министр юстиции России признался в нарушениях ПДД

Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что время от времени получает штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС.

«Каждый человек, который активно водит машину, я думаю, нарушал когда-то правила дорожного движения», — сказал он.

Министр рассказал, что в 90-е был адвокатом, много времени проводил за рулем и неоднократно получал штрафы за нарушение правил дорожного движения.

«Иногда мне домой приходят штрафы и сейчас», — добавил он.

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