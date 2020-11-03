Министр юстиции России признался в нарушениях ПДД
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что время от времени получает штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС.
«Каждый человек, который активно водит машину, я думаю, нарушал когда-то правила дорожного движения», — сказал он.
Министр рассказал, что в 90-е был адвокатом, много времени проводил за рулем и неоднократно получал штрафы за нарушение правил дорожного движения.
«Иногда мне домой приходят штрафы и сейчас», — добавил он.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Принц Уильям скрывал COVID-19
— Корчевников признался, что потерял слух из-за менингита