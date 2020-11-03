Более 20 тысяч человек заразились коронавирусом в Британии за сутки

Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании за прошедшие сутки возросло на 20 018. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, по информации министерства, общее число заражений в королевстве за последние 24 часа увеличилось до 1 073 882. Днем ранее врачи выявили COVID-19 у 18 950 жителей Британии.

Всего с начала пандемии в стране умерли 47 250 пациентов с COVID-19.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших COVID-19, 32 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ: принц Уильям втайне переболел коронавирусом

— Британия повторно приостанавливает работу кинотеатров из-за COVID-19

— В Британии больницы отменяют тысячи операций из-за коронавируса