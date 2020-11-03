Более 20 тысяч человек заразились коронавирусом в Британии за сутки
Михаил Кириллов
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Число случаев заражения коронавирусом в Великобритании за прошедшие сутки возросло на 20 018. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.
Так, по информации министерства, общее число заражений в королевстве за последние 24 часа увеличилось до 1 073 882. Днем ранее врачи выявили COVID-19 у 18 950 жителей Британии.
Всего с начала пандемии в стране умерли 47 250 пациентов с COVID-19.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших COVID-19, 32 млн выздоровели, больше 1,2 млн человек скончались.
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