В России нашли способ обнаружить коронавирус на экспортируемых товарах

Научно-исследовательский центр Россельхознадзора разработал методику выявления следов двух генов коронавируса на продукции, упаковочных материалах, контейнерах и других образцах внешней среды. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Разработана и утверждена методика для выявления следов двух генов коронавируса SARS-CoV-2 в образцах внешней среды, соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта методика разработана из-за необходимости гарантировать безопасность грузов, экспортируемых из России, в том числе в Китай.

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