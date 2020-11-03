Во Франции число заражений коронавирусом превысило 1,5 млн
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Во Франции число заражений коронавирусом превысило полтора млн, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.
3 ноября выявили 36 тысяч случаев, 2 ноября — 52,5 тысячи. С начала пандемии скончались 38 тысяч человек, из них 430 за сутки.
За неделю были госпитализированы больше 18 тысяч человек, 2,7 тысячи из них находятся в реанимации.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,6 млн человек с COVID-19.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Греции за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек
— ЕС проведет саммит по коронавирусу 19 ноября