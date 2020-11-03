В Турции спасли девочку, которая провела под завалами 91 час

В турецком городе Измир из-под завалов через четыре дня после землетрясения вытащили трехлетнюю девочку, которая была госпитализирована. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, спасатели смогли найти девочку, услышав крик ребенка. Им удалось заметить ее руку между бетонными блоками, после чего с ребенком удалось установить контакт.

Отмечается, что девочка не получила каких либо травм, ее спасло помещение кухни, защищенное посудомоечными и стиральными машинами.

30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси.

В Измире полностью разрушено и получило серьезные повреждения 41 здание, 1 041 здание повреждено частично. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.

В городе Неон-Карловаси на Самосе рухнула церковь Божьей Матери. На других зданиях острова тоже есть серьезные повреждения. Землетрясение ощущалось и в Афинах. На Самосе два человека погибли и 20 пострадали. Там на полгода объявлен режим ЧП.

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