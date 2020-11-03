Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Вене

Запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) взяла на себя ответственность за теракт в австрийской Вене. Об этом сообщает Reuters.

Ранее МВД Австрии сообщало, что принимавший участие в нападении террорист симпатизировал этой террористической группировке.

Агентство отмечает, что группировка не предоставила доказательств своей причастности к нападению.

Согласно заявлению, теракт совершил Абу Дуджана Аль-Албани. Утверждается, что 30 человек были убиты или получили ранения в результате нападения.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 22 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу.

Президент России Владимир Путин 3 ноября направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями в связи с произошедшим накануне терактом в Вене. Он решительно осудил нападение в австрийской столице, назвал его жестоким и циничным преступлением.

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