В Черном море выловили рюкзак пропавшего сооснователя Skillbox

В Черном море выловили рюкзак пропавшего сооснователя образовательной платформы Skillbox Игоря Коропова. Об этом сообщил представитель следственного управления СК по Краснодарскому краю, передает РИА «Новости».

«Рюкзак достали. Подробности уточняются», — говорится в сообщении.

Ранее в Сочи пропал сооснователь платформы онлайн-образования Skillbox Игорь Коропов. Сооснователь компании и ее гендиректор Дмитрий Крутов рассказал, что Коропов поехал кататься на самокате по набережной и перестал выходить на связь в ночь на 1 ноября.

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