В Греции за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

В Греции за сутки коронавирусом заразились 2 166 человек, что стало рекордом с начала пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

«За сутки оно (число заражений) увеличилось на 2 166, из них 40 случаев выявлены на пунктах въезда в страну», — сообщили в министерстве.

2 ноября в стране выявили 1 151 случай, 1 ноября — 1 678, 31 октября — 2 055. В настоящий момент в реанимации находятся 169 пациентов. Всего в Греции заразились 44 246, скончались 655 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 47 млн заболевших, 34 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались.

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