Суд санкционировал арест подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Маругова

Подмосковный суд санкционировал арест мужчины, подозреваемого в убийстве главы компании «Мясная империя» Владимира Маругова. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий, передает «Интерфакс».

«По ходатайству следственных органов СК по Московской области судом в отношении подозреваемого в убийстве 54-летнего предпринимателя в городе Истра избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Маругов ночью 2 ноября был застрелен из арбалета в его бане в подмосковной Истре. Злоумышленники проникли в помещение, связали предпринимателя и его сожительницу, а затем стали вымогать у мужчины деньги. Спустя время женщина смогла сбежать, после чего она сразу обратилась в правоохранительные органы. Преступники успели скрыться с места происшествия. Когда наряд полиции приехал на место, Маругов был уже мертв.

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