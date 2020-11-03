Великобритания повысила уровень вероятности террористической атаки

Объединенный центр анализа терроризма Великобритании, входящий в состав службы контрразведки MI5, повысил уровень оценки террористической угрозы до «серьезного», что означает высокую вероятность нападения. Об этом сообщает «Би-би-си».

Это предпоследний уровень вероятности террористической атаки.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

Президент России Владимир Путин 3 ноября направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями в связи с произошедшим накануне терактом в Вене. Он решительно осудил нападение в австрийской столице, назвал его жестоким и циничным преступлением.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава МВД Австрии допустил, что в теракте в Вене принимал участие один стрелок

— Один из пострадавших при теракте в Вене скончался в больнице

— У террориста в Вене было двойное гражданство