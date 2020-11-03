При теракте в Вене погибла гражданка Германии

Гражданка Германии погибла при теракте в Вене, заявил в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«У нас сейчас есть печальное известие о том, что среди жертв атаки в Вене также числится гражданка Германии. Наши соболезнования ее родственникам и друзьям», - написал он.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован.

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