В Петербурге занято почти 80% коечного фонда для больных COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что практически 80% коечного фонда для больных COVID-19 в городе занято. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На сегодняшний день работает 21 стационар, 18 стационаров городские и 3 – федеральные. В них мы разместили 7913 коек. Сегодня занято практически 80%, резерв есть», — говорится в сообщении.

По словам Беглова, город может при необходимости развернуть до 12 тысяч коек.

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