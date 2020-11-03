Граждан Аргентины будут бесплатно прививать российской вакциной от коронавируса

Помощник главы Аргентины Альберто Фернандеса Сесилия Никколини заявила, что вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» в стране будет бесплатной. Как сообщает РИА «Новости», Фернандес поставил задачу получить вакцину как можно скорее.

«Президент взял на себя обязательство приложить все усилия, чтобы получить вакцину в самое короткое время, которое возможно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость одной дозы российской вакцины составит $19,9, но все население страны сможет получить доступ к бесплатной вакцине.

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