Обвиняемый по делу MH17 заявил, что не контактировал с российскими чиновниками

Бывший командир донецких ополченцев Олег Пулатов заявил, что не контактировал с российскими чиновниками во время боевых действий в Донбассе, а подконтрольные ему подразделения не принадлежали российской армии. Как сообщает «Интерфакс», его адвокаты представили видеозаписи с его показаниями в суде по делу о катастрофе рейса MH17.

«Я ни с кем из должностных лиц Российской Федерации контактов не поддерживал, у меня времени не было на это и это не было в моей компетенции», — сказал он.

Отмечается, что под его командованием были добровольцы как из числа местных жителей, так и «из числа жителей других стран».

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

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