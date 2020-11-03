У террориста в Вене было двойное гражданство

Убитый в Вене 20-летний террорист имел двойное гражданство: Австрии и Северной Македонии. Об этом сообщил глава МВД страны Карл Нехаммер, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что мужчина был вооружен автоматом Калашникова и мачете.

«У него был укороченный автомат Калашникова, винтовка, еще одно огнестрельное оружие и мачете», — сказал Нехаммер.

По его словам, у террориста уже была судимость за попытку выезда на «джихад» и попытку примкнуть к террористическому объединению «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован. Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу. В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).

Президент России Владимир Путин 3 ноября направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями в связи с произошедшим накануне терактом в Вене. Он решительно осудил нападение в австрийской столице, назвал его жестоким и циничным преступлением.

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