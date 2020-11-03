Глава МВД Австрии допустил, что в теракте в Вене принимал участие один стрелок
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что анализ видеозаписей теракта пока не дает оснований полагать, что был еще один преступник. Об этом сообщает издание Kurier.
По словам министра, в видеозаписях, которые прислали очевидцы, «не было никаких указаний на другого злоумышленника».
Нехаммер также сообщил, что полиция после теракта провела 18 обысков, задержаны 14 человек. Пострадали в ходе атаки 22 человека.
Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.
В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован.
Австрийские вооруженные силы взяли на себя охрану столичных объектов. 3 ноября школьников в Вене освободили от занятий. По данным СМИ, была совершена атака на синагогу.
В МВД республики сообщили, преступник симпатизировал террористической группировке ИГ (организация запрещена в России).
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