По делу о теракте в Вене задержаны 14 человек

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Глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил о задержании по делу о теракте в Вене 14 человек из окружения стрелка, передает Kurier.

По его словам, после обыска в квартире предполагаемого преступника было также проведено 18 обысков в Вене и Нижней Австрии.

«14 человек из окружения преступника были временно задержаны», — заявил Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, 5 человек погибли, 17 пострадали. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом. В полиции сообщили, что несколько преступников с винтовками атаковали шесть объектов в Вене. Один террорист был нейтрализован.

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