Суд арестовал еще двух подозреваемых по нападению в Татарстане

Кукморский районный суд Татарстана в качестве меры пресечения арестовал еще двух подозреваемых по делу о нападении подростка на отдел полиции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

«3 ноября Кукморским районным судом Республики Татарстан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении преступления», — говорится в сообщении.

В ночь на 30 октября 16-летний подросток с помощью «коктейля Молотова» пытался поджечь здание отдела полиции в Кукморе. При попытке задержания он около трех раз ударил ножом полицейского.

Другой правоохранитель после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. Молодой человек скончался. СК России возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

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